Voici une Information autour de du jeu Darksiders III :Amazon aurait dévoilé des images du jeu Darksiders III :Le personnage principal serait Fury, qui se battrait à l'aide de fouets et grâce à la magie. Sa magie lui permettrait de changer de forme, lui permettant d’avoir accès à de nouvelles armes, de nouvelles capacités et de nouveaux déplacements.Ça serait un monde ouvert, où il faudrait défaire les sept péchés mortels et leurs serviteurs, créatures mystiques ou êtres dégénérés. Enfin, le jeu sortirait sur PC, Ps4 et Xbox One l’année prochaine…Source : http://gematsu.com/2017/05/darksiders-iii-reveal-leaked-ps4-xbox-one-pc