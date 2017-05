En effet, nos confrères de chez CharlieIntel sont tombés sur deux fiches aux couleurs de Call of Duty: Modern Warfare Remastered sur le site GameFly. La première, sur Xbox One, suggère une date de sortie au 20 juillet. La deuxième, sur PlayStation 4, indique la date du 20 juin, ce qui laisserait à penser que la console de Sony aurait - encore - 30 jours d'exclusivité.



Pour l'heure, Activision n'a encore rien officialisé. Mais personne ne serait étonné de voir l'éditeur revenir sur sa position dans le but, d'une part, de faire plaisir aux fans qui partageaient leur ire à l'époque et, d'autre part, pour renflouer toujours un peu plus les caisses en attendant Call of Duty: WWII.