Voici une vidéo d'une heure issue du Tekken Talk spéciald'hier, ou fut présenté Eliza en plus de détails,les différents mode de jeux tels que le mode Story, mode customisation, le mode Jukebox (exclusivité PS4) et les autres modes en plus de détails, avec Maximillian en invité.Pour rappel Eliza est un perso qui sera reçu en bonus précommande pour Tekken 7, qui sera lui dispo à partir du 2 Juin.PS: Fiou le costume King NJPW confirmé

Who likes this ?

posted the 05/02/2017 at 09:39 AM by foxstep