Après avoir saigné Dokkan battle je trouvais le principe cool a la base mais une fois haut niveau et plus de mission à faire je commençais à avoir marre de jouer sur portable surtout des jeux mobile gachapon On tourne en rond ! Et le pay to win c’est pas mon truc !Alors j’ai ressorti ma PSVITA et je me suis acheté Legend of Heroes : Trails in the Sky !On me dis que du bien de cet saga !!Et honnêtement ça fait du bien de jouer sur une vrai console !J’ai terminé NIER : Automata.Comment vous dire… J’ai surkiffé ma race !Sa dois faire longtemps que je n’ai plus fini un jeu !Mais là j’ai geeké a mort et je l’ai fini en un peu plus de 29h étant en couple et travaillant en journée je trouve que c’est un exploit :lol :Ayant fait le 1er Nier j’étais inquiet des différents ending parce refaire le jeu plusieurs fois c’est pas trop mon truc. Mais dans NIER : Automata c’est diffèrent sans trop spoilé à part le 2é run et autre chose les autre fin sont simplement des suite de l’histoire. Donc on a envie de connaitre la suiteDonc oui NIER Automata est un jeu que l’on joue pour son scénario en tout cas c’est comme ça que je l’ai perçu.Je le conseille à tous, si vous êtes fan de’A-RPG allez-yLes +:- Bonne DA- Scénario compréhensible si l’on compare au Drakengard 1 et au 1er NIER- L’ost- Le gameplay platinum games quoi :lunette :Les - :- L’ost, comparé au 1er NIER je m’attendais a quelque chose de similaire ou mieux- L’attachement au personnages- PAS DE GRIMOIRE WEISS bon les pods c’est cool mais sans plus.Bon avant de commencé à jouer faut quand même revoir le scénario de Drakengard ending E et surtout Nier 1 pour comprendre Nier Automata.Pour avoir la platine bon j’avoue j’ai triché j’ai acheté quelque trophéesdifficulté 2/10A vos manette !