Le premier DLC nommé The Master Trials prevu pour cet été se détaille:- Le "Trial of the Sword" qui n'est autre que la Cave de Ordalie avec 45 salles et au bout comme récompense le pouvoir d'avoir toujours la Master Sword avec une attaque a 60. Néanmoins contrairement aux autres Zelda vous la commencerez sans équipement.- Le "Hard Mode" qui proposera des ennemis plus forts (les gobelin rouges seront dés le départ bleues ect..), qui vous détecterons plus vite et pourrons reprendre de la vie si vous mettez trop de temps à les tuer. Certains ennemis plus forts seront aussi postés à des endroits ou ils n’étaient pas en normal. Des planches flottantes seront aussi disséminées dans Hyrule avec des ennemis et trésors dessus.- Le "Hero’s Path Mode", sorte de tracker qui vous permettra de mieux vous retrouver dans le jeu et savoir ce que vous avez deja fait/vu en vous indiquant votre chemin parcouru.- Un "Travel Medallion" qui vous permettra de créer un point de TP ou vous voulez.- Le masque Korogu qui vous permettra de retrouver plus facilement les Korogus.- De nouveaux équipements dont un masque Majora, un masque de Midona, une tenue de chevalier Phantom et une tenue Tingle.Sachez aussi qu'une maj sur Switch vient de tomber proposant enfin tout les doublages (aussi proposé en DLC sur Wii U).