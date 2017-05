Je reviens donc comme promis avec un énième article concernant la vente de mes jeux. Et pour cause, je peux être en mesure d'envoyer quelques-uns, vu que la semaine dernière j'ai acheté quelques lettres suivies, de quoi en envoyer une bonne dizaine dès aujourd'hui. Bon, ayant des finances très limitées en ce moment et ce pour des raisons plus qu'évidentes (j'en avais d'ailleurs déjà parlé), je ne pourrais en envoyer que quelques-uns cette semaine et le reste la semaine prochaine.



Liste de jeux PlayStation 2 :



Dirge of Cerberus : Final Fantasy VII => 13€



Final Fantasy XII => 8€



Gradius V => 50€ (version allemande sous blister contenant les textes en FR)



Naruto Ultimate Ninja => 8€ (sous blister)



Naruto : Uzumaki Chronicles => 8€ (sous blister, mais ne contient pas la VO)



Odin Sphere => 40€ (sous blister)



Phantasy Star Universe => 8€



Radiata Stories => 40€ (il s'agit d'une version US)



Sega Superstars Tennis => 8€ (sous blister)



Star Ocean III : Till the End of Time => 25€



Suikoden III => 40€ (il s'agit d'une version US)



Suikoden IV => 40€



Suikoden Tactics => 40€ (il s'agit d'un spin-off en Tactical RPG se déroulant avant et après Suikoden IV)



Suikoden V => 25€



Tales of Legendia => 35€ (il s'agit d'une version US)



Valkyrie Profile 2 Silmeria => 13€



Wild Arms 3 => 25€



Wild Arms 4 => 45€ (il s'agit de la première version, celle qui souffre d'un bug sur certains modèles de PlayStation 2)



Wild Arms 5 => 30€ (sous blister et le seul épisode PlayStation 2 en VF)



Ys : The Ark of Napishtim => 25€ (cette version contient la VF)



Zone of the Enders : The 2nd Runner => 10€ (un jeu produit par Hideo Kojima)

Liste de jeux PlayStation 3 :



3D Dot Game Heroes => 20€ (il s'agit d'une version US, mais c'est écrit en VF sur la boîte) - réservé à Ootaniisensei



Ar no Surge => 20€



Ar Tonelico Qoga => 20€



Asura's Wrath =>13€



Atelier Rorona => 20€ (le seul volet à être en VF)



Atelier Rorona Plus => 15€



Atelier Totori => 20€



Atelier Meruru => 20€



Atelier Ayesha => 20€ (le seul volet à ne pas être en VO)



Atelier Escha & Logy => 20€



Atelier Shallie => 20€



Bayonetta Édition Collector => 20€



BlazBlue : Calamity Trigger => 13€ (exemple reblisterisé)



BlazBlue : Continuum Shift => 15€ (sous blister)



Bleach : Soul Resurrección => 15€



Castlevania : Lords of Shadow => 10€



Castlevania : Lords of Shadow => 20€ (sous blister)



Cross Edge => 15€ (version allemande contenant la VOSTA)



Dark Souls Édition Limitée => 35€ - réservé à Sangotrunk



Devil May Cry - Collection HD => 13€ - réservé à Xxplosiiv



DmC : Devil May Cry => 8€



Disgaea 3 => 15€ (propose des textes en Français)



Disgaea 4 => 20€ (propose des textes en Français)



Dragon Ball Z : Burst Limit => 8€



Dragon Ball Z HD Collection => 25€



Dragon's Crown => 30€ (il s'agit de la version US)



Eternal Sonata => 20€ (sans le fourreau en carton) - réservé à Xxplosiiv



Gran Turismo 6 => 13€



God of War Collection : Volume 1 => 13€



God of War Collection : Volume 2 => 13€



God of War 3 Collector => 13€ (fourreau en carton abimé)



Hatsune Miku : Project Diva F 2nd => 50€



JoJo's Bizarre Adventure : All Star-Battle => 18€



Kingdom Hearts HD - 1.5 ReMIX => 20€



Kingdom Hearts HD - 2.5 ReMIX => 20€



Last Rebellion => 13€



Lollipop Chainsaw => 13€



Marvel vs Capcom 3 => 40€ (sous blister)



Metal Gear Solid HD Collection => 20€ (Version US qui contient le Français)



Metal Gear Solid 4 => 13€



Metal Gear Solid : Ground Zeroes => 13€



Motorstorm Apocalypse => 13€



Naruto : Ultimate Ninja Storm Édition Steelbolk => 13€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 2 => 8€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 3 => 13€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Revolution => 20€



Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Collection => 20€



Natural Doctrine => 20€



NieR Gestalt => 35€ (il ne s'agit pas d'une réedition et la notice est un peu froissée) - réservé à Superbeast



Odin Sphere : Leifthrasir => 30€



Resident Evil 5 : Gold Édition => 13€



Resident Evil 6 => 13€ (sous blister)



Resident Evil : Revelations => 18€



Resident Evil : Operation Raccoon City => 13€



Resonance of Fate => 20€ - réservé à Xxplosiiv



Saint Seiya : Soldier's Soul => 13€



Sega Mega Drive Ultimate Collection => 21€ (import UK)



Sega Rally => 13€



Shadow of the Damned => 13€



Silent Hill HD Collection => 23€



Sonic & Sega All-Stars Racing => 13€



Sonic All-Stars Racing Transformed : Limited Édition => 18€ (Code DLC Out Run utilisé)



Sonic Generations => 13€



Sonic Unleashed => 13€ - réservé à Xxplosiiv



Star Ocean IV : The Last Hope International => 20€



Steins;Gate => 13€



Street Fighter IV => 13€



The Witch and the Hundred Knight => 13€



Tekken Hybrid => 18€



Tekken Tag Tournament 2 => 13€



The Last of US : Game of the Year Édition => 23€ (code DLC non utilisé)



Time and Eternity => 25€ (version Pal FR)



Under Defeat HD Deluxe Édition => 18€



Valkyria Chronicles => 20€



Vanquish => 8€ (avec fourreau en carton)



Virtua Fighter 5 => 8€



Virtua Tennis 4 => 8€



Yakuza 3 => 17€ (avec le disque bonus)



Yakuza 4 => 13€



Yakuza Dead Souls => 13€



Zone of the Enders HD Collection => 13€

Concernant les futurs envois, cela se fera par lettre suivie (avec numéro de suivi donc et ce uniquement en France, désolé pour ceux n'habitant pas en France, mais ce serait trop bordélique). Les paiements se feront par contre soit par chèque, soit via Paypal (même si le paiement par Paypal ne m'arrange guère en ce moment, vu que j'ai presque atteint la limite des 1000€ de transactions et que je ne veux pas me faire bloquer mon compte) et j'enverrais le tout après réception du paiement.