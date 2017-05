Figuarts ZERO de Miyamoto Hikari 21cmPrécommandé pour 70€ environ frais de port inclus / ¥8.310 (import japon Nippon-Yasan)Date de sortie : 31 Aout 2017Livraison prévue : Mi Septembre pour ma part (délai de livraison 15 jours).J'avais prévue à la base de l'acheter sur place durant mon voyage au japon (j'y serai dans - de 3 semaines) mais je viens seulement de connaître sa date de sortie, donc ça sera de l'import ...Concernant cette figurine, elle a l'air de bonne qualité ! Comme dirait les japonais, je la trouve "kawaii". C'est "soft", rien de "sexuel" !

posted the 05/01/2017 at 11:28 PM by ioop