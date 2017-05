Depuis son interview accordée à The Guardian, les dernières déclarations du président de Xbox Phil Spencer font réagir la communauté de joueurs ( voir http://www.gamekyo.com/groupnews_article46104.html ).2 points importants font notamment débat. D'après lui les jeux solo scénarisés tels que Zelda et Horizon auraient perdu de leur impact au profit des jeux basés sur le service.Il suggère également l'idée de développer un Netflix du jeu video, à savoir que certains jeux Solo pourraient être disponible en s'abonnant au Xbox Game Pass, de manière à y jouer de manière épisodique.Je propose donc ces sondages:N'hésitez pas à expliquer vos choix en commentaires.

posted the 05/01/2017 at 09:23 PM by artaos