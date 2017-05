Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Si votre liste d’ami contient 100 membres, il vous sera impossible de créer une partie privée en ligne. Un message apparait alors, vous indiquant que vous n’avez aucun ami et que vous devez en rajouter. Pour contourner ce problème, il suffirait d’en supprimer quelques-uns. Ce souci ferait échos à la version WiiU du jeu, qui avait une limitation de 100 amis. En attendant une future correction…Source : http://nintendoeverything.com/mario-kart-8-deluxe-bug-makes-it-impossible-to-create-private-sessions-if-you-have-over-100-switch-friends/

posted the 05/01/2017 at 07:42 PM by link49