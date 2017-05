Grâce à la Switch, Nintendo bat des records les uns après les autres. Mario Kart 8 Deluxe, dont la popularité était relativement prévisible, n'a pas tardé avant de dépasser un autre record. Et pas des moindres.



Nintendo vient d'annoncer dans un communiqué de presse que Mario Kart 8 Deluxe a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de la licence Mario Kart aux États-Unis lors de son premier jour de commercialisation le 28 avril dernier. D'après le géant japonais, le jeu fait mieux que le précédent détenteur du titre, Mario Kart Wii. Les chiffres sont les suivants :



Mario Kart 8 Deluxe (versions boîtes et dématérialisées incluses) : 459.000 exemplaires vendus

Mario Kart Wii : 433.900



Nintendo tient au passage à préciser que ce chiffre correspond à un taux d'attache de 45%, ce qui signifie qu'aux États-Unis, près d'un possesseur de Switch sur deux a acheté Mario Kart 8 Deluxe le jour de sa sortie. Cette donnée permet indirectement d'apprendre que le parc de Switch installé aux États-Unis est de 1.020.000 machines.



Comme indiqué plus haut, ce chiffre ne concerne que les États-Unis. Il n'est donc pas impossible que le jeu batte des records dans d'autres régions. Affaire à suivre.