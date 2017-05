Je ne sais pas si certains se souviennent de cette déclaration de Miyamoto qui parlait d'un nouveau genre de Mario présenté "d'ici un ou deux ans" créé avec l'aide de la nouvelle génération de développeurs (celle derrière Splatoon notamment), capable selon lui d'aborder les mécaniques de gameplay, de la série avec un "regard frais".Un autre indice n'a pas fait beaucoup parlé (j'avais eu l'impression d'être seul qui réagit), c'est la présence d'un Mario "Samouraï" sur le tee-shirt de Miyamoto lors de la première présentation de la Switch le 7 décembre dernier.J'y pensais depuis plusieurs jours mais en relisant cet article, je me suis rendu compte que ce nouveau genre de Mario était bien développé par la nouvelle jeune équipe de chez Nintendo, or, si Super Mario Warriors était bel et bien en développement, il le serait par Koei Tecmo.Donc le fait que ce soit une nouvelle équipe qui est en charge du projet écarte la thèse du Super Mario Warriors, du Mario avec ses propres armes (tout comme les autres personnages jouables) de Mario X Lapins Crétins (voir la récente rumeur).À moins que nous n'ayons jamais aperçu ce nouveau genre de Mario et que ce dernier n'ai donc aucun lien avec l'image du Mario Warriors du tee-shirt de Miyamoto. Ce dernier pourrait être simplement qu'un costume de Super Mario Odyssey ?Des idées ? Mario Ballet sera-t-il bel et bien dévoilé le mois prochain lors de l'E3 2017 ?