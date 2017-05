En effet, un membre du forum Reddit a remarqué sur l'eShop australien qu'on pouvait voir que le jeu était jouable à 4 joueurs en local mais aussi et surtout à 8 en online ou en Wi-Fi. Cette information est d'ailleurs également disponible sur l'eShop allemand.



Ne reste plus qu'à savoir les modes de jeux qui permettront à 8 fighters de s'affronter de concert : 4V4, 2V2V2V2 ou une Battle Royale ? On espère en savoir un peu plus d'ici peu.



Pour rappel, la nouvelle IP de Nintendo est prévu pour le 16 juin prochain.