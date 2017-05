Je connais très peu fire Emblem Gaiden le jeu d’origine, je vais faire comme si il n’existait pas .A force de faire les différent Fire Emblem, j’avais toujours une envie que l'’un d'entre eux sorte un peu de l’ordinaire, c’est là qu’intervient Fire Emblem Echoes.Dans cet opus ; peut visiter des villages à la manière d’un visual novel,Des donjons,On accède aux différentes cartes de combat via une carte du monde, un peu à la manière d'un Fire Emblem Awakening, cependant elle est divisé en 2 parties, un est la route de Alm et l'autre celle de Cecila,les 2 Héro de ce jeu.Parfois il faudra attendre l'avancement de l'un pour avancer avec l'autre, mais en général vous êtes libre de faire votre vie avec qui vous voulez.Le jeu est assez fourni en dialogues que ce soit au niveau des soutiens et au niveau du scénario.J’ai eu l’impression que il y avait plus de dialogues dans Echoes que tous les FE fates et Awakening réuni.La musique est pour moi le grand point fort du jeu, très agréables sur la carte du monde et dynamique lorsque que l’action se faire sentir, jusqu’à en devenir épique lors des combats de boss,J’ai trouvé qu’elles tombaient toujours justes, en ajoutant de nombreux dialogues entièrement doublés fait qu’on est assez dedans.Le système de jeu est aussi pas mal différent, avec la possibilité de n’équiper qu’une arme ou un objet et rien d’autres, pas de triangle de ‘arme. pas de duo, de possibilité d'acheter des objets/armes.il y à quand même une forge.Par contre il faudra composer avec de nombreux skills, des mages pouvant avoir 3 de portées et jusqu'à 5 pour les archers.Chaque armes comme les personnages en passant possèdent différents skills déblocables en gagnant de l ‘Exp comme par exemple des tirs inratables, récupérer de la vie en frappant invoquer des spectres, téléporter des unités…Au niveau de la personnalisation des personnages, ils arrivent dans l’équipe dans un archétype prédéfini possédant 3 grades, mise à part les villageois qui sont au tiers 0 et qui peuvent choisir leur tiers 1 . Chaque classe possède aussi ses propres skill en fonction du personnage,Le changement de classe se fait via une statue Milia, généralement trouvable en donjon, on peut aussi lui faire des offrandes pour éliminer sa fatigue ou aussi revoir nos dialogues de soutiens débloqués.Au niveau de la difficulté passé les 2 premiers chapitre l'un consacré a Alm et l'autre Cecila nos 2 héros le challenge est au rendez-vous, en Hard en tout cas.Malgré la possibilité de pouvoir rejouer des tours de façons limités. en fonction des équipement de Mila trouvé en donjon( 2 fois au début ,jusqu'à 6 fois pour ma part à la fin.) ou de faire revivre des unités dans un certains temple la aussi limité à 2/fois.Fire Emblem Echoes, est une grande surprise pour moi de pars ses quelques différences avec les autres, aussi je ne sais pas trop sur quoi le critiquer, il doit avoirs des défaut, mais si on attend du fire Emblem en étant ouvert à quelques changement on ne peut que s' y amuser.