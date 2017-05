Le jeu nous demandera comme à l'accoutumée de vaincre Ganondorf qui vient de voler la Triforce et qui s'apprête à asservir le royaume d'Hyrule et le reste du monde. Le tout étant basé sur le célèbre jeu de société, il faudra ici découvrir qui possède le pouvoir de vaincre Ganondorf, quel objet est requis pour le battre et où se trouve le repaire secret de l'ennemi.De 3 à 6 joueurs, le jeu, accessible dès 8 ans, proposera six héros à incarner (Link, Impa, Nabooru, Zelda, Rauru et Darunia) et six pièces, pour les déplacements, à l'effigie des objets iconiques de la saga comme le boomerang, l'épée, l'arc. Ce ne sera pas de trop pour affronter les 16 boss présents.Si pour l'heure, aucun prix n'est annoncé, précisions que le jeu ne sera disponible qu'aux US à partir du mois de juin. Espérons donc qu'il réussisse rapidement à traverser l'Atlantique pour contenter les nombreux fans européens.