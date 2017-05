Je pars bientôt au Japon & en Corée (le 21 pour 3 semaines) et je compte revenir avec 3/4 jeux maximum (Berserk, Samurai Warriors : Sanada Maru) et pour la VR Summer Lesson en boîte (mais au final, je vais prendre prochainement la version Asia en import pour les sous titres Anglais et non la version jap). Je vais probablement commander cette version pour que je sois livré pendant mon voyage, comme ça je l'aurai à mon retour du Japon !J'envisageai de prendre Nier Automata vu qu'il y a les sous titres FR mais je n'aurai pas le temps de le faire, donc je ne l’achèterai pas.Que pensez vous d'Attack on Titan ? Je sais qu'il date un peu, j'ai failli l'acheter l'année passée durant mon précédent voyage mais je ne l'ai pas fait. Est ce que les lieux sont variés par exemple, est-ce ultra répétitif ? Après le seul truc qui m'embête, c'est son prix qui tournera surement aux alentours de 5500Y (+ de 45€) voir 6000Y neuf donc assez cher sachant qu'il est sortie il y a un moment déjà (février 2016).PS : Je sais que certains titres ne sont pas top, je sais très bien que ce ne sont pas le ou les jeux de l'année mais bon, j'aimerai ramener quelques jeux wtf du japon et du Musô.Ici Ma liste d'achats potentiels durant mon Voyage au Japon & Corée : blog_article405903.html