Voici une Information autour d’un possible jeu Nintendo Switch :De nouveaux produits dérivés Pokemon seront commercialisés au Japon le 20 mai prochain. Cette collection aura pour titre Look upon the stars. Du coup, certains y voient un lien avec une rumeur qui circule depuis un certain temps, qui voudrait que la troisième version de Pokemon Moon/Sun, Pokemon Stars sortirait sur Nintendo Switch. Il se pourrait, qu’à l’image des jeux Pokemon Rubis Oméga et Saphir Alpha, dévoilés officiellement le 07 mai 2014, le jeu Pokemon Stars soit lui dévoilé aussi en mai…Source : https://www.reddit.com/r/pokemon/comments/68jq7d/new_pokemon_goods_coming_to_japan_on_may_20/