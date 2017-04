Dans une récente interview octroyée à nos confrères du Guardian, Phil Spencer, le chef de la division Xbox chez Microsoft, s’est exprimé concernant l’industrie actuelle du jeu vidéo et l’avènement des jeux « à service », autrement dit ceux qui offrent un monde persistant et du contenu continu après la sortie, à l’image de Destiny ou The Division. Selon lui, ce sont ces titres qui drainent à présent le public et non plus les jeux à histoire comme Zelda ou Horizon Zero Dawn.Il indique en effet:. Les studios First Party de Sony réalisent beaucoup de ces jeux scénarisés (The Last of Us, Uncharted 4, Horizon ZD, Days Gone, …) et ils sont doués pour ça, mais en dehors de ces studios, c’est compliqué et ces titres deviennent rares. C’est une décision difficile à prendre pour tous les autres studios (d’opter pour un gros jeu à histoire) car vous vous battez contre bien plus de vent contraire qu’auparavant!«Et vous? Un avis sur la question? Vous préférez des titres façon The Last of Us, Zelda et HZD ou bien des softs comme Destiny ou The Division?