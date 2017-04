Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Le jeu entre directement à la première place. Il faut remonter à 2011 avec la sortie des jeux Pokemon White/Black sur DS pour voir un jeu Nintendo s’emparer de la première place, et à 2008 pour voir un jeu Mario premier sur ce marché, avec la sortie du jeu Mario Kart Wii. Du coup, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild s’envole de 68% cette semaine. Le jeu Puyo Puyo Tetris, sorti sur plusieurs plate-formes, fait la majorité de ses ventes sur Nintendo Switch. Enfin, à noter que la console risque elle-aussi de s’envoler, puisque les enseignes britanniques ont enfin reçu de nouveaux stocks…Source : http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-04-30-mario-kart-8-deluxe-is-nintendos-first-uk-no-1-since-2011