Jeu Fini









A Rose in the Twilight de Nippon Ichi Software, dispo sur Steam et PS Vita (la version boite n’ayant été vendu que sur le store de NISA Europe et uniquement en édition collector), est plus ou moins la suite indirect de htoL#NiQ: The Firefly Diary qui divisa pas mal d’aprés ce que j’ai pu lire.Dans ce second opus vous allez cette fois prendre le contrôle de deux personnages que vous pourrez switcher à n’importe quelle moment: Rose une petite fille maudite avec une rose géante dans le dos qui se réveille dans les tréfonds d’un château, ainsi que d’un Golem qu’elle rencontrera assez vite.- Artistiquement trés reussi- Excellente OST- Bon scenario/background- Quelques bonnes idées de gameplay- Les boss de la rage, mais tout de même sympathiques à affronter.- Manque de polish a divers endroits.- A éviter pour ceux qui n’aiment pas mourir toutes les 5 minutes.A Rose in the Twilight est un Puzzle/Plateformer avec un zeste de Die&Retry ou on enchaine les pièces d’un château en résolvant divers enigmes basées sur la coop entre Rose qui a le pouvoir d’absorber/reinjecter le temps/sang dans des objets/êtres vivants et d’un Golem immortel pouvant la porter ou soulever un tas de trucs. Classique, mais efficace notamment grâce aux situations plutôt variées et ce petit coté backtracking qui vous demandera de retourner a divers endroits du château pour pouvoir ouvrir de nouvelles voies. De plus l’intrigue sans être folle, est plutôt cool et le jeu possède 2 boss plutôt réussi (même si celui de fin m’a rendu fou).Seule ombre au tableau, le manque de polish. Il n’est pas rare qu’ont meurt en chaine à cause de certains passages mal pensés ou peu compréhensibles, sans compter un petit manque de souplesse au niveau du gameplay qui peut parfois agacer.