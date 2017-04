Manga/Anime

Je salue l'assemblée o/J'ai du temps libre en ce moment et j'aimerais bien me mater un anime à la con sans prise de tête dans lequel on rigole beaucoup. Un peu dans le genre "Binbougami ga!" pour ceux qui connaissent. Une histoire conne avec des persos cons, zéro intrigue ou presque et juste des barres de rires étalés sur 25 min. Quelque chose qui met de bonne humeur.