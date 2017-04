Je vends la ps4 complète avec deux jeux et une manette neuve (jamais ouverte) pour 300€.Et aussi, une New 3DS complète avec le chargeur pour 140€.Les deux consoles sont encore sous garantie.Le tout en mains propres à Tarbes ou Pau ou les environs de ces deux villes (pas plus de 20 min de routes).Si vous êtes intéressés contactez-moi par MP.