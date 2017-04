Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Hideo Kojima a brièvement parlé du jeu Death Stranding durant le Tribeca Film Festival de ce week-end. Il a déclaré que le développement du jeu Death Stranding va très bien, et avance même assez bien sur Ps4. Il a aussi expliqué pourquoi on voyait le personnage nu dans le premier trailer. Sans vouloir en révéler trop sur le personnage de Norman Reedus, Hideo Kojima a précisé que le but était de le voir se transformer car le jeu ajoutera différents vêtements, équipement et coiffures pour le personnage ultérieurement. Pour le moment, le jeu n’a pas de date de sortie, mais devrait être présent durant l’E3 2017…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/04/30/death-stranding-development-update/