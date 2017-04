Tests

Scenario :

Techniquement :

Musique :

Gameplay :

Pros

Cons

Je continue à rattraper mon retard sur le catalogue PS4 en attendant la sortie de la Scorpio et today, c'est au tour de...Dans ce TPS, l'histoire se déroule dans Londres du 19ème où l'Ordre des chevaliers de la table ronde est chargé de protéger la reine et le royaume contre les hybrides mais voilà que des attaques rebelles se font de plus en plus fréquentes et Galahad et ses frères d'arme, sont chargé d'enquêter...Sans spoil le scenario.On joue le rôle de Sir Galahad qui doit découvrir la vérité sur les récentes attaques d'un groupe rebelle qui semble être allié aux Lycans. Aidé des ses compagnons, Sir Galahad va découvrir que ces attaques ne sont pas ce qu'elles semblent être.Sans être novateur, The Order met les chevaliers d'Arthur dans un conte moderne.Si on a pas vraiment de grosse surprise tout au long de l'intrigue, la mise en scène aide à l'accroche lors des longues cut-scenes que propose l'aventure.Du très bon. Même si joué après U4 et HZD, l'ambiance de Londres du 19ème de The Order 1886 est très réussie. Les décors et personnages sont très détaillé et le rendu est superbe. C'est soigné. Rien à dire.Je n'ai noté qu'un passage avec chute de FPS. (En même temps, seul 2/3 de l'écran sont affichés)Mais un plein écran aurait été le bienvenu. (enfin, s'il fallait ça pour assurer des FPS constants)L'OST de The Order 1886 ne marquera pas les esprits tant elle est en retrait.Les musiques ne soutiennent pas spécialement l'action ni même aident à l'immersion dans les ruelles de Londres.Vraiment dommage...Que dire...Le gameplay est précis mais lent mais je trouve que les gunfights sont peu dynamiques.Ont reste souvent derrière le même mur/barricade.Galahad n'est pas très dégourdi et changer de point d'abris durant l'action n'est pas forcément conseillé.Beaucoup de QTE du pauvre + subtilités de gameplay peu inspirées (Crochetage ou faire sauter les disjoncteurs)Quelques détails gênants qui auraient pu être évités du genre : (mode chipotage : ON)- Certains tirs mettent Galahad en position de "aie j'ai mal" durant 2sec pendant lesquelles, il est a découvert et sans défense... C'est chiant.- Impossibilité de changer la visée d'épaules sauf contre mur/abris.- Marche rapide souvent désactivée.- Impossible de faire des roulades à part en QTE vs Lycans.TPS à l'ambiance vraiment très soignée mais quand on a été habitué à Gears of War, The Order 1886 semble manquer d'envergure dans son gaemplay.L'action manque de pèche et on passe la moitié du temps de jeu à suivre des cut-scenes même si l'histoire se laisse suivre et que la mise en scene est plutôt réussie.A conseiller surtout pour les fans de TPS en manque.Graphiquement, ça en jette.Précision des tirs. (Les headshot, ça fait toujours plaisir)Mise en scène réussie.OST sonore pas à la hauteur.On joue 15min pour regarder 15min de cut-scene + blah-blah.QTEOn ne connaitra peut-être jamais le dénouement de l'histoire.