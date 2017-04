divers

Je vous propose une petite liste des jeux prévus courant mai et que je compte surveiller, bien entendu, n'ayant ni PS4 ni Switch (pour l'instant), je ne me suis pas penché sur les exclusivités de ces deux consoles, mais n'hésitez pas à évoquer des titres que vous attendez aussi, on est entre fans de jeux.Date de sortie: 03 mai 2017Plateformes: PC, Mac, Xbox OneDans ce jeu de gestion, nous devrons aider un groupe à coloniser une planète et à devenir autonome dans un environnement hostile. Les jeux de ce genre sont encore trop rare sur consoles, j'espère que celui ci tiendra ses promesses.Date de sortie: 05 mai 2017Plateformes: PS4, Xbox OneDreamfall Chapters est un jeu d'aventure 3D prenant place dans deux univers parallèles, l'un étant un univers fantasy, et l'autre cyberpunk. Nous vivrons les aventures de deux protagonistes, Zoe & Kian, issus de chacun de ces mondes et qui vont voyager entre ces univers pour tenter de sauver leur réalité.Date de sortie: 09 mai 2017Plateformes: PC, Xbox OneBon, pour le coup ce n'est pas un jeu complet, juste une extension, mais avouez que porter le festival horizon sur les pistes en plastique hot wheels ça promet un pur concentré de fun.Date de sortie: 10 mai 2017Plateformes: PC, PS4, Xbox OneLethal League est un jeu de combat atypique dans lequel les adversaires s'affronteront en se renvoyant un projectile qui accélèrera à chaque frappe. Jouable jusqu'à 4 en locale ou en ligne, ce jeu risque d'être parfait pour les soirées entre potes.Date de sortie: 19 mai 2017Plateformes: PC, PS4, Xbox OneSoyons honnête, Skylar & Plux ressemble de manière troublante à Ratchet & Clank. Dans ce jeu de plateforme/action, nous incarnerons deux héros partis à l'aventure contre le méchant CRT qui veut transformer leur foyer en désert.Date de sortie: 26 mai 2017Plateformes: PC, PS4, Xbox One, SwitchOn ne présente plus Rime tellement il aura fait couler beaucoup d'encre numérique. La si longue attente va bientôt prendre fin et nous pourrons enfin, dans quelques jours, évoluer dans cet univers enchanteur rempli d’énigmes à résoudre.Date de sortie: 30 mai 2017Plateformes: PC, PS4, Xbox One, SwitchLes fans de Whipeout, F-zero ou Fast Racing Néo pourront se réjouir de voir débarquer ce nouveau jeu de course futuriste survolté, sur toutes les plateformes de salon du moment.Date de sortie: courant mai 2017Plateformes: PC, PS4, Xbox One, SwitchEn bon nostalgique de NBA Jam, j'avoue que ça faisait longtemps qu'un bon vieux jeux de sport arcade ne m'avait pas fait de l'oeil comme celui ci. Les matchs délirants devraient s’enchainer, surtout si on invite des potes pour en locale.