Voici une Information concernant, entre autres, le jeu Mario Kart 8 Deluxe et Dragon Quest Heroes 2 :Le jeu le moins bien noté est une exclusivité 3DS. Deux versions sont sorties chez nous, et la troisième devrait également être commercialisée.Retour pas très gagnant pour le jeu fait par des anciens membres du Studio Rare.La suite du jeu Dragon Quest Heroes s’en tire très bien.La version GOTYE du jeu Bulletstorm a charmé les testeurs. A noter qu’aucune version physique n’est pour le moment sortie en France.Et le jeu le mieux noté est un jeu sorti récemment sur Nintendo Switch. Il succède à un autre jeu Nintendo Switch le mois dernier, The Legend of Zelda : Breath of the Wild…Source : http://www.metacritic.com/game/switch/mario-kart-8-deluxe