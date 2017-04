Apparemment le jeu devais recevoir l'update du specter knight le 25.04. Hors quand je lance le jeu, ou demande un mise a jour a la PS4, rien... elle me dit que le jeu est a jour, et pas de spectre... quelqu'un sait il pourquoi?

Who likes this ?

posted the 04/30/2017 at 10:31 AM by tizoc