Jeux vidéo

Les plus grands collectionneurs risquent d’être surpris par cette nouvelle singulière ! En effet, la bande-sonore de l’excellent Persona 5 sortira en vinyle en fin d’année grâce au fournisseur Iam8bit.



Ainsi, L’édition essentielle, au prix de 100 dollars, sera étalée sur 4 disques. Elle comportera une sélection de pistes retenues par la Atlus Sound Team.

Concernant l »édition deluxe, elle sera vendue 175 dollars et proposera l’intégralité des 110 pistes du titre. Sur un total de six disques, elle ne sera produite qu’en 1000 exemplaires. Les précommandes de cette dernières sont d’ores et déjà ouvertes ici, n’attendez plus !



La bande-sonore de Persona 5 sera disponible en vinyle lors du dernier trimestre de l’année 2017.