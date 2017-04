Wesh wesh les amisBon plus sérieusement j'ai besoins de votre aide car j'ai un gros soucis de fps sur le jeux overwatch ( et pas que celui ci ) !En effet je subis d’énorme drop ce qui rend le jeux casi injouable en ligne depuis 4 jours.Avant j'étais sur du 60 fps en full hd constant en medium et maintenant même en low sa fait du yoyo entre 20 et 70 avec en moyenne du 40 fps, infernal!!!Voilà ma config pc portable msi ( qui a plus de 2 ans ) :carte nvidia gtx860mprocesseur intel core i5-4200H cpu 2.80ghz8go ramwindows 10Je précise que je joue en câble Ethernet et que je connais pas grand chose en informatique.Pour finir j'ai l'impression qu'il chauffe plus qu'avant :/ ( par rapport à la semaine dernière ! )J'ai bien entendu défragmenté mon pc, nettoyé avec ccleaner, fait un scan avec l'anti virus et l'anti malware mais rien à changé...