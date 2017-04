Une démo débarque pour GGxrd R2 sur PS4. elle comprendra tout les 25 persos du jeu, y compris les tout nouveaux frais perso Baiken et Answer. Le tout avec le Versus Mode ou on pourra jouer avec ses amis ainsi qu'un mode Entrainement. Et ce n'est pas tout, la démo comprendra aussi un mode Tutorial assez riche histoire d'aider les débutants à la serie.La démo sera dispo le 1 Mai sur PS4 et require le playstation plus sur compte américain.( PS: Une démo qui possède plus de contenu que SFV