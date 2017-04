Voici une Rumeur autour d’un jeu prévu sur Nintendo Switch :Selon Emily Rogers, le jeu aurait pour titre Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il y aurait huit personnages jouables, dont Mario, Luigi, Peach et Yoshi, entre autres. Chaque personnage aurait sa propre arme de science-fiction, comme des fusils à laser ou des canons à bras. Les personnages ne seraient pas contrôlés directement, mais par un Tuttorio. Un Tuttorio serait un petit plat flottant qui guide les personnages à travers le monde. Enfin, le jeu comporterait un mode multijoueur coopératif…Source : http://www.gonintendo.com/stories/279221-rumor-new-wave-of-info-on-the-supposed-mario-rabbids-mash-up-ga

posted the 04/29/2017 at 10:46 PM by link49