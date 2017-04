(version GBA)Une découverte assez étrange a été faite il y a quelques heures par un hacker dans le serveur du Nintendo eShop de la 3DS. En effet, en plus d'Ever Oasis (qui a déjà été présenté plusieurs fois par Nintendo), @SciresM a trouvé une entrée correspondant à Mario & Luigi : Superstar Saga DX (00040000001B8F00).Dans tous les cas, Superstar Saga DX est bien listé sur le serveur de l'eShop de la 3DS (cependant, pour y accéder, il faut utiliser des moyens illégaux), et Nintendo fera certainement une annonce officielle lors de l'E3 2017 ou plus tard. Cela ne serait pas étonnant, étant donné que Reggie Fils-Aimé a déclaré que de nouveaux jeux seront annoncés cette année et que Nintendo continuera à soutenir la 3DS en 2018. Avec Superstar Saga DX, il serait d'ailleurs possible de jouer à l'intégralité des Mario & Luigi sur 3DS (étant donné que les jeux DS sont rétrocompatibles).Si vous ne croyez pas à la découverte de Superstar Saga DX, sachez que @SciresM avait trouvé récemment des données correspondant à l'amiibo Corrin Femme dans Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia, qui a été annoncé officiellement pendant le Nintendo Direct du 13 avril. Le hacker avait aussi trouvé les entrées correspondant à The Legend of Zelda : Breath of the Wild en janvier.