Je vient de choper No Man's sky pour 17,99€ sur le psn.



Il rentre pile poil dans la limite du prix que je me suis fixé sur le psn (infèrieur a 20€), a cause de cette politique de merde, qui consiste a baisser le prix d'un jeux, moins d'un mois après la sortie...



Donc le day one, c'est fini pour ma part, en tous cas sur ps4...



J'espère qu'il est bien, mais la vidéo sur le psn montre déjà que je vais apprécier, exploration, ressource, voyage dans l'espace, combat spatiale/terrestre!