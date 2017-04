Petite vidéo lors de mon essai de ce benchmark sur ma petite config du dimanche.I7 7700K + GTX 1080 SLIJ'ai poussé en 4K histoire de faire plaisir à ceux qui n'ont jamais vu la DA de ce FF XIV.Mais avant de lancer l'affaire, j'ai créée ma petit héroïne pour qu'elle se retrouve au premier rôle de ce trailer / BenchmarkJ'ai fort accroché à son lancement, mais ce jeu est aussi bien que chronovoreEnjoy et dites moi si vous êtes toujours dessus et sur quel serveur, qui sait... je suis à deux doits de craquer et de revenir dessus.En tout cas spécial dédicasse à Naruto à 7min10; cette classe Ninja envoie du lourd en tout cas.