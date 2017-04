Voici une Information autour de la Nintendo Switch et de la 3DS :Selon Tatsumi Kimishima, la Nintendo 3DS possède des caractéristiques comme un système portatif différent de celui de la Nintendo Switch. Etant donné leurs prix et leur style de jeu différents, Nintendo continuera d’alimenter les deux consoles séparément et en parallèle.De plus, Reggie Fils-Aime précise que Nintendo annoncera de nouveaux jeux sur 3DS à l’E3 2017, et même après. La 3DS est donc loin d’avoir dit son dernier mot, malgré la Nintendo Switch…Sources : http://nintendoeverything.com/kimishima-says-3ds-and-switch-wont-compete-will-run-in-parallel-3ds-will-get-unique-software/ et http://www.gonintendo.com/stories/279167-ign-nintendo-says-more-3ds-announcements-at-e3-and-after-talk/