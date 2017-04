Slt,



je partage juste deux vidéo sur resident evil 6 en ligne, au programme, le mode Predator avec l'Ustanak (sorte de Nemesis nouvelle génération) qui doit traquer et tuer les 5 agents (joueurs) sur la map. On incarne tous une fois l'Ustanak à tour de rôle, le gagnant est celui avec le plus de points a la fin du match.



PS: Sur PS4/ONE l'Ustanak est extrêmement lent et nul! Contrairement a la version PS3/360 ultra rapide et puissant. Je ne comprends pas cette différence de force entre les deux versions (classic - Remastered ) ???







La deuxième vidéo est juste une parodie sur 3 joueurs japonais complètement débiles qui humilie les joueurs gratuitement avec des matchs a 3 vs 1, 4 vs 2, provocations, bannissement, allié truqué dans l'équipe adversaire etc bref du gros n'importe quoi mais la roue tourne comme on dit.