Bonjour tout le monde! J'ai acheter hier apres midi Mario Kart 8 Deluxe (j'avais jamais jouer sur la WiiU vu que je n'avais pas acheté la console) qui est excellent et vraiment le fun a jouer. Mais j'ai remarquer un petit problème je sais pas si sa peu être grave, sur mes jeux Zelda et Fast RMX l'option Archiver le logiciel est disponible dans l'option du jeu, du menu de la console mais Mario Kart 8 l'option est pas disponible "il est souligner en gris" ...

posted the 04/29/2017 at 05:23 PM by turok