L'information nous provient de Skill Up, un YouTuber ayant l'habitude de jouer au premier Destiny. Il nous apprend sur Reddit qu'il s'est rendu aux bureaux d'Activision il y a quelques semaines pour y recevoir une invitation, tout comme beaucoup d'autres vidéastes intéressés par cette saga.



L'invitation est de se rendre à Los Angeles le 18 mai prochain pour participer à un grand événement, où la fine fleur du "YouTube game" pourra mettre les mains sur les versions PS4 et PC de Destiny 2. On lui aurait dit qu'il serait possible de jouer quatre ou cinq bonnes heures au titre et de repartir avec ses captures vidéo ; le top départ serait donné après la conférence, car il y en aurait tout de même bien une.



Histoire d'officialiser la chose, Bungie a confirmé les propos de Skill Up au sein du dernier article de son blog. "Vous avez peut-être remarqué que nous avons convié quelques invités spéciaux des médias et de la communauté pour qu'ils constituent un public en direct. (...) Les version PC et PlayStation 4 du jeu seront présentées, et vous devriez donc vous attendre à toute une ribambelle d'infos, de reportages, et de contenus à consulter une fois l'événement terminé".