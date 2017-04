Voilà tout est dans le titre , ce sont tous mes jeux de l'année 2017 , et c'est du Japonais à 100% !Un grand retour en force !Bon je compte pas le démat avec Snipperclips et Fast RMX , non japonaisEt pour vous ?C'est comme moi , le retour en grâce du jeu jap ?Up : Une petite photo pour Killia ( voir les commentaires ):