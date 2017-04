Voici une Information autour du jeu Crash Bandicoot N’Sane Trilogy :Si vous réservez et achetez le jeu dans une Enseigne Micromania, vous obtiendrez un N'Sane Bonus Pack, comprenant un porte-clefs, des thèmes et des avatars. Pour rappel, le jeu sortira le 30 juin prochain…Source : http://www.micromania.fr/crash-bandicoot-n-sane-trilogy-75551.html

posted the 04/29/2017 at 03:12 PM by link49