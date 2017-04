On commence avec l'ouverture du Digital Event par. Un trailer avec une ost excellente et de nouveaux environnements techniquement incroyable et assez ouvert comme le trailer de janvier le laissait entendre. On a pu apercevoir un Pianta dans un décor d'île tropicale paradisiaque. Le jeu sera disponible enOn enchaîne avec un bref trailer dequi est disponible cette semaine, le, mais on le savait déjà.On continue avec le futur BGE. C'est un jeu qui s'annonce incroyable et étonnament assez fluide comparé à ce que l'on avait pu voir lors du trailer de la conférence du 13 janvier dernier. Le gameplay s'annonce également, tout comme l'ost et le jeu dans son ensemble, celui-ci sera d'ailleur reporté à un «». Rien d'inquiétant donc.Attention nouveau jeu ! Pikmin 4 est là, ou plutôt Pikmin World. C'est le nom de ce nouveau vrai Pikmin qui s'annonce bluffant sur le plan technique, on s'approche du photo-réalisme. Un nouveau type de Pikmin fait également son apparition. Bref, sans révolutionner la série, cequi sera disponible l's'annonce juste excellent.rentre dans l'arène, et cela s'annonce toujours aussi jouissif. De nouvelles arènes et de nouvelles armes sont annoncé, sortie prévu pour le, comme prévu.Première véritable nouvelle annonce de ce Digital Event, il s'agit de. Un gros trailer pour ce futur BGE du FPS. Développé par Retro Studios, ce futur hit sera disponible enOn passe à la futur mise à jour de la Switch qui permettra d'avoir accès au navigateur internet. Petit détour sur les chiffres de ventes de la console qui sont excellents.est annoncé en exclusivité pour les modèles «New 3DS» et «New 2DS». Sorti prévu pour laPetit détour sur la sortie deà venir leOn retourne sur la Switch avec la ressortie dequi intègrera tout le contenu des opus 3DS + Wii U + des petites nouveautés (stages, musiques personnages, etc.). On nous présente ainsi par une traditionnel cinématique l'arrivée des Inklings et du Link de BoTW et de stages dédiés à ces deux personnages inédits. Sans en dire plus, Nintendo nous assure que plus de personnages et des stages inédits seront dévoilés ultérieurement. Disponible le, c'est à dire en même temps que les nouveaux amiibos (dont Bayonetta) à venir.Un nouveauest brièvement annoncé pour une sortie enGrosse annonce mainteant, il s'agit d'. Sans trop en montrer, Nintendo annonce une sortie mondiale calée pour leLa fin de la conférence approche. Il nous est montré un jeu de shoot spatial techniquement bluffant. Sur les images de ce jeu, Miyamoto nous annonce qu'il s'agit dequi a été entièrement refait pour la Switch et qu'il sortira auEnfin, on conclu ce Digital Event de rêve par leest annoncé sur Switch. Cela s'annonce étonnament très propre. La bombe est lâchée, sortie en, soit dans 3 mois.Petit teaser de fin par la voix de Bayonetta qui sort un «Did you miss me ?», avant qu'apparaisse le logo deen petit en bas.Quant aux deux Fire Emblem Warriors, ils n'étaient pas présent puisqu'ils ont eu droit à leur propre direct dédié début juin.Comment ça, on peut pas rêver ?