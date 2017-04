Salut à tous,



Ayant fait récemment l'acquisition d'une New 3DS XL Jap avec les 2 1ers Dragon Ball Heroes ( le UMX est expédié), je profite de ce long week end pour livrer mon avis sur le 1er Dragon Ball Mission.



Et c'est un constat mitigé même si mon coeur de fan a su dépassé les points négatifs du jeu.



Sans plus tarder je commence avec les détails qui fâchent et peuvent surprendre:



- Passé une intro animée et chantée d'excellente facture, c'est un peu la tristesse car 1) le jeu est très sombre niveau couleurs (même en réglant la luminositéau max) et surtout le jeu est horriblement pixellisé. Certes on est sur support portable mais ici les persos ressemblent à la bouillie de pixels qu'on pouvait avoir sur les jeux de baston Naruto sur DS.



- les musiques sont assez fades ne reprennent pas l'OST originale (mais bon les jeux reprenant des OST se comptent sur les doigts de la main )



- le mode histoire s'annonce très long mais ne bénéficie pas d'une mise en scène aguicheuse : concrètement les différents arcs et certains OAVset fillers du manga répondent présents mais la narration prend la forme d'une ligne avec des points alternant blabla, cinématiques succintes avec le moteur du jeu et quelques magasins... Dans les faits, cela rappelle un peu Budokai 2 ou encore Dokkan Battle en version sans dé...



Voilà pour les points négatifs qui pourront en rebuter certains.



Passons donc aux points positifs :



- le côté collection fan service qui est la clé du succès des DB Heroes à mon sens car pour collectionner toutes les cartes il va falloir s'accrocher (971 cartes pour ce 1er volet). Ce qui est vraiment sympa est que chaque carte donne naissance à une représentation 3D du perso et surtout le jeu ratisse très large allant de l'époque DB à l'arc Buu en passant par les fillers, les OAVs, les films, DBGT et certains persos inédits XD ...

Certains pesteront sur le fait qu'un même perso est décliné en plusieurs cartes ... et c'est vrai sauf que on a des skins différents, des transfos différentes et des attaques différentes et que pour certaines cartes, le perso peut se transformer en cours de combat.

Ceci me permet de faire la transition avec le gameplay...



Un gameplay original, à première vue simpliste mais finalement stratégique addictif

Pour être arrivé au 2ème arc ( celui de Freezer), c'est ces adjectifs qui me viennent en tête .

Avant chaque combat, on constitue une petite de 5 persos max incluant soit notre avatar ou des persos imposés + d'autres choisis dans notre deck.

Les combats sont constitués de 5 manches avec du tour par tour entre nous et l'ennemi. A noter que chaque équipe partage un barre de santé commune à la barre de ki qui est propre à chaque perso.

Au début de chaque manche, on déplace les cartes sur notre partie du terrain de couleurs différentes:

-bleue pour mettre les persos en retrait/défense et recharge de ki

- orange pour bloquer/riposter

- rouge pour l'attaque



La partie tactique intervient sur différents plans:

- bien répartir/éqjilibrer les cartes sur les zones: mettre 5 persos en attaque pendant une manche vous donnera une attaque énorme mais laissera les 5 persos faiblards au tour suivrant. A l'inverse, mettre les 5 persos en recharge de ki vous fera courir le risque de voir toute l'équipe balayer car la garde sera inexistante.

Le bon équilibre est donc d'alterner les persos entre chaque zone en laissant 1 ou 2 perso en bloqueur



Toujours niveau gameplay, le fait de placer une ou plusieurs en attaque ou en défense fera grimper ou chuter en début de manche le chiffre de la jauge de puissance. Celui qui obtient le chiffre le plus élevé débutera le combat.

S'ensuit la phase de combats à proprement parler ou on voit les persos se déplacer et attaquer.

L'attaque et la défense dépende d'une barre de couleur orange à la Budokai 2 et 3 où, en fonction du timing, on réussira attaque, combos, attaques spéciales (si suffisamment de ki ) et aussi défense ou esquive pour certains persos.



A noter que les combats peuvent être rythmés par des guests intervenant en début ou milieu de combats, des transfos, des persos géants etc



La fonction tactile, en plus du déplacement des cartes, est mise à contribution pour les téléportations (en balayant l'écran horizontalement avec le stylet) , les boosts de puissance et transfos (balayage vertical) ou encore des motifs pour les fusions.



Les combats se concluent par de l'XP pour votre avatar et les autres persos utilsés, des pièces détachées pour customiser le robot Gigi de DBGT et une carte droppée aléatoirement.



Ne comprenant pas le Jap, je passe évidemment àcôté de subtilités mais j'espère que cet humble article motivera ceux qui se tâtent encore à se lancer dans les DB Heroes!