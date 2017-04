Bienvenue sur Transtar !

L'oeuvre d'un mimic, pauvre Laura

Le pistolet silencieux

Le bureau de Morgan avec en main, la grenade recyclable

Sur la gauche, la machine à opérateurs, au centre la machine à fabrication et dans la main, le leurre à Typhon, pour éloigner les bestioles

La machine à recycler et l'arbalète préférée des employés de Transtar, servant à activer des objets à distance, un peu comme les fléchettes dans BioShock...

L'opérateur médical en train de me soigner

Envie d'aller sur perchoir bleu à gauche qui ne sert à rien ?

Avec le gloo canon, créer votre chemin...

... vers vos rêves les plus inutiles !

Le piratage, trouvez le chemin vers le cercle à gauche. Simple et rapide.

Grand fan des prods d'Arkane et plus particulièrement des Dishonored, je me devais de tester cette démo de Prey même si l'achat était déjà considéré.Je vous propose donc mon avis non objectif car je suis un fanboy ! Non j'vais essayer d'être objectif...J'ai donc testé la démo (4h au total) sur Xbox One, de quoi déjà détruire toute mon objectivité pour beaucoup !Avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas un test mais bien un avis sur la démo, très généreuse, et que donc je ne vais pas aborder point par point chaque partie du jeu. Non, je vais juste écrire ce qui me vient, après tout, un jeu est un ensemble de points (graphismes, bande son, gameplay, scénario...) qui seuls ne veulent plus vraiment rien dire.Allez parlons de Prey, qui n'a rien à voir avec Prey tel qu'on l'a connu il y a longtemps.Car l'intro du jeu est, je trouve, vraiment bien réalisée, je ne préfère pas en parler et passer directement à la seconde zone du jeu, le grand hall. En plus, ça me fera moins à écrire...Nous incarnons donc Morgan Yu, homme ou femme, vous choisissez, à bord de cette station Transtar et c'est à peu près tout ce que l'on sait. Un peu comme notre arrivée à Rapture dans BioShock. De là j'ai pu apprendre diverses choses grâce à des mails, des documents, notes et autres journaux audio, un peu comme dans... BioShock. Ouais, on va souvent parler de BioShock et c'est pas un mal !Car oui, j'ai vraiment ressenti une ambiance Rapture de l'espace. Une sorte de cité isolée avec ces gens qui semblent avoir perdu le contrôle sur une découverte, la citée plongée dans le chaos, vous errez seuls à la recherche de réponses et d'une possible échappatoire. Armé d'une clé à griffe, puis d'un fusil à pompe, vous partirez pirater coffres, ordinateurs, tourelles et robots dans l'espoir de gagner munitions et nourriture pour votre survie.Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais ce grand Hall semble être une sorte de Hub, duquel nous allons pouvoir accéder à d'autres zones, comme l'extérieur de la station, chose malheureusement impossible dans la démo. En tout cas il est bien rempli et si vous voulez tout explorer il va falloir faire des choix et vous creuser la cervelle.Combien de temps j'ai mis à errer dans la station à chercher des neuromods (sortes de points de compétences) pour améliorer ma force physique et pouvoir soulever des caisses de 10 tonnes qui bloquent l'accès à une salle ? Le tout sans succès car il m'en fallait 10 et j'en avais que 9. C'est simple, j'ai décidé d'améliorer mes compétences de piratage. J'ai ouvert un coffre de cette manière car trouver la combinaison était bien trop complexe pour moi. Dedans je trouve un tas de truc, dont une grenade de recyclage. Ce n'est que 20 minutes plus tard, que mon cerveau hors norme s'activa, et dans un éclair de génie me dit :Il avait raison. En jetant la grenade, ces énormes blocs sont devenus de minuscules blocs dont on parlera plus tard. Du coup je peux explorer cette nouvelle pièce où un certain Yuri à l'aspect de poulpe plein de pétrole qui balance du feu partout m'agresse. Il s'avère que c'est un Phantom, une espèce assez vilaine qui était autre fois un être humain. Il fait assez mal, heureusement mon fusil à pompe et mon pistolet arrive à bout de ce monstre.En dehors des Phantoms, j'ai aussi croisé des mimics. Ah les mimics. Le truc qui m'a rendu parano. Ces sales bestioles prennent l'apparence d'un objet au hasard dans une zone. Par exemple j'ai voulu fouiller une poubelle, que fut ma surprise quand cette dernière, prenant la forme d'une sorte d'araignée à quatre pattes, se jette sur moi ! Bien sûr, la bande son se gêne pas et accompagne le tout d'un bon gros son bien violent qui vous pète les oreilles et le slip. D'ailleurs la bande son parlons en. C'est l'un des gros points forts du jeu. Je ressens du Wolfenstein The New Order dedans et du Doom, ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'il s'agit du même compositeur. Elle se marie bien avec l'action, que ce soit une zone stressante ou un combat. Seul bémol, chaque combat déclenche un thème de combat. Pour le moindre mimic, mimic qui se tue en 5 secondes. Et la musique, nerveuse, reste pendant bien plus longtemps, cassant un peu l'ambiance quand tout ce que vous faites est d'errer seul dans des lieux abandonnés. Au début ça va, mais au bout d'un moment ça peut gêner. Surtout que les mimics t'en a partout. Mais ça reste un petit détail.Ensuite, que dire d'autre... ah oui ! Il est possible de ramasser tout un tas d'objets, ferrailles, peau de bananes, pomme, bref pleins de choses, qui prennent beaucoup de place dans l'inventaire et, d'ensuite, les envoyer dans un recycleur. Vous gagnez pleins de petits blocs de matériaux qui serviront à créer munitions et armes grâce aux plans trouvés.Dans notre bureau, car oui nous avons un bureau, sorte de base, il est possible de créer et recycler, mais il y a aussi une machine qui créer des opérateurs. Inutilisable dans la démo, ou alors j'ai pas compris. Il semblerait donc qu'on puisse en créer. Les opérateurs sont des robots qui accomplissent différentes tâches et communiquent avec vous. Par exemple dans la zone d'infirmerie, un opérateur peut soigner toutes vos blessures. Sauf votre armure.L'armure, j'y viens. Si vous regardez bien les images, en bas à gauche, vous verrez une barre de statut. On peut vous indiquer un essoufflement si vous courez ou frappez trop, mais aussi une armure endommagée. Plus elle est endommagée plus votre santé diminue vite. Il faut donc trouver de quoi la réparer.Je ne pouvais pas finir sans parler du gloo canon. Cet outil de rêve qui vous aidera grandement. Une fuite de gaz empoisonné ou de flammes ? De la glue et on en parle plus ! Une armée de mimics vous fonce dessus ? Engluez- les ! Une envie d'accéder à un lieu qui vous parait impossible ? Un escalier gluant n'aura jamais été aussi pratique !En résumé, vous modelez ce que vous voulez avec ce canon qui saura faire parler les artistes.Je n'ai pas grand chose à dire de plus. J'oublie sûrement un paquet de trucs mais comme dit au début, j'écris ce qui me vient. J'ai beaucoup rapprocher ce Prey à Bioshock mais en l’état, Prey propose une identité propre par son architecture et son ambiance sonore, c'est plus dans la forme qu'on est proche du premier Bioshock, ce qui n'est pas un mal du tout. On retrouve aussi beaucoup de Dishonored, même si je n'avais pas accès aux pouvoirs.Techniquement le jeu s'en sort pas trop mal. Il ne vous mettra pas de claque, il lui arrive de ramer par endroits au début mais sa direction artistique saura vous happer, du moins elle le devrait. Il est vrai que les déplacements paraissent un peu lourd au début. Heureusement on peut assez vite débloquer une compétence pour être plus rapide mais en soit cela ne m'a pas gêné, je ne joue pas un assassin qui court sur les toits et se téléporte pour assassiner de grands dirigeants tyranniques. Je joue un scientifique. Cependant, même si une fois dans la zone il n'y en a aucun, les temps de chargements sont assez longs, j'ai connu pire toutefois. Ah et merci pour la sauvegarde/chargement rapide, bien pratique ça sur console.Que dire, que dire, je gratte le fond là... il est possible de se la jouer infiltration avec les ennemis, de faire des coups critiques si notamment on surprend une mimic camouflée. On peut jouer avec le décor, tout ramasser et jeter. L'arbre de compétence à l'air très complet... le scénario ! Dur de juger avec le début tant on est perdue et à la recherche d'infos, mais rien que l'intro montre un certain effort dans l'écriture, tout autant que la fin de la démo qui m'a personnellement juste donné envie de continuer sur le champ. Chose impossible...Je pense avoir fait le tour de ce que j'ai pu voir dans cette démo qui m'aura conquis plus que je ne l'étais déjà. Ce n'est pas un jeu qui conviendra à tout le monde, j'en conçois, mais si comme moi vous aimez l'exploration et la liberté d'action, créez et adoptez votre propre style de jeu, alors ce jeu mérite votre attention.Voilà, voilà, si vous avez des questions allez-y, sinon j'attends assis par terre le 5 mai.(Pas de monstres dans mes screens car j'ai pris les captures une fois tout nettoyé)