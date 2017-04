Après avoir refait entièrement ma pièce j'ai profité de la sortie de Mario Kart 8 Deluxe pour (re)prendre un projo, le BenQ W1090 à même le mur, et projeter une image de 140 pouces (3m55) pour autant de recul, c'est que du plaisir depuis hier, n'ayant jamais joué à la version Wii U, à 2 et le mode Bataille, je me régale. De ce fait Super Smash Bros Switch devient le jeu que j'attends le + (avec Luigi's Mansion 3)