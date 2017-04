Le duo IMERUAT signe son grand retour après trois ans d'absence ! Dans leur troisième album, Masashi Hamauzu et Mina prolongent encore le style unique et accrocheur de leurs deux premières productions. Au programme : une musique pop et colorée, un brin cynique, offrant parfois des moments plus naïfs et nostalgiques, mais toujours avec un soin et une beauté envoûtants. Chaque nouveau morceau est un petit monde à part entière, imaginé par IMERUAT pour aider votre esprit à vagabonder loin des difficultés du monde.



Dans Far Saa Far, le chant malicieux de Mina s'essaie à différents langages : le japonais, bien sûr, mais aussi l'anglais, le français et l'orok ; une langue menacée aussi connue sous le nom de "uilta", toujours parlée par de très rares locuteurs sur les îles de Sakhaline et d'Hokkaido.







Le compositeur de World of Final Fantasy annonce un nouveau CDLe clip Imeruat était une grande réussite et ça s'annonce dans la même veine !Dispo ici: https://www.wayorecords.com/fr/musique-japonaise/627-far-saa-far-imeruat.html