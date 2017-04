Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Depuis un certain temps, les acheteurs étaient tirés aux sorts avant de pouvoir acheter la console. Sauf que pour la sortie du jeu Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo a fait un effort. En effet, dans les Enseignes Bic Camera et Yodobashi Camera, il n’y a plus de tirages au sorts, ce qui montre qu’ils ont plus de consoles que d’habitude. Même les sites Internet ont maintenant du stocks à proposer.Concernant le jeu Mario Kart 8 Deluxe, il faudra s’attendre à un fort démarrage. Dans les Enseignes Tsutaya, les réservations du titre représentent déjà 40% de total de la Nintendo Switch écoulées au Japon…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1364230&page=16