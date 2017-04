Voici une Information autour du jeu Mario Kart 8 Deluxe :Selon Amazon, alors que le jeu n’est disponible que depuis hier, le jeu est déjà le titre le plus vendu de l’année 2017. Il se place directement en un jour devant le second, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Ce qui voudrait dire que les ventes sont déjà importantes, alors que le titre avait déjà très bien marché dans sa version WiiU…Source : http://www.gonintendo.com/stories/279166-mario-kart-8-deluxe-is-amazon-s-best-selling-game-of-2017-so-far