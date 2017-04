Cave

Bonsoir à tous et à toutes.C'est véritablement une page qui se tourne, puisque dans la nuit du 27 au 28 avril, j'ai acheté sur lece qui sera probablement mon tout dernier achat vidéoludique de l'année (hors précommande bien-entendu). Il s'agit du Shoot'em Up disco de, a savoir, donts'est occupé du portage sur laPourquoi mon dernier achat donc ? Et bien parce que je ne pourrais plus du tout me permettre d'acheter de jeux pendant longtemps, très longtemps même, vu que j'ai un déménagement à financer et préparer, ainsi qu'un autre projet tenu secret. Mais trêve de bavardages, j'ai acheté, car il s'agit du seul shmup que je n'ai pas intensément dosé (mis à part quelques parties lors de mon précédent voyage au Japon). C'est l'occasion de réparer cette erreur.Sinon, j'ai également reçu made(a.k.a la version pigeon), que j'avais commandé début mars (donc avant d'avoir tous ces soucis). J'ai déjà le jeu, mais je voulais soutenir mes amis deet surtout le collector est réellement sublime et assez conséquent. J'ai d'ailleurs platiné le jeu il y a fort longtemps.Enfin, étant donné qu'il me restait de la thune sur mon compte Paypal. J'avais commandé fin mars trois jeux musicaux sur. Car oui, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que c'est un genre que j'affectionne particulièrement. J'ai d'abord récupéré, qui fut malheureusement sorti en dématérialisé en Europe. J'ai déjà dosé le jeu, mais ce sera l'occasion de s'y remettre dans le courant de l'année. Puis j'ai pris l'exceptionnel, un jeu que j'avais déjà dosé dans sa versionil y a quelques temps et qui est devenu mon jeu musical préféré, rien que ça. Enfin, bien que l'ayant déjà acheté à 500¥ en promo sur le, j'ai craqué pour la version boîte de, qui est juste le meilleur volet de la saga.