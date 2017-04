Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Selon le directeur principal de Gamestop Eric Bright, une fois que les enseignes reçoivent de nouveaux stocks, ils ne tiennent même pas une journée. Les stocks sont épuisés en quelques heures. La demande est si élevée que les consommateurs doivent réagir rapidement pour être sûr d’en obtenir. À l'heure actuelle, aucun signe de baisse des ventes de la console n’est visible, la forte demande devant se poursuive pendant un certain temps. Il semblerait que la situation soit de même dans les autres Enseignes, come Target ou Amazon, où la console n’est tout simplement pas disponibles…Source : http://www.gonintendo.com/stories/279150-gamestop-switch-selling-out-in-hours-not-days-not-seeing-sale

posted the 04/28/2017 at 07:49 PM by link49