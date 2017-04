Bonjour à tous,Voici un nouvel extrait de mon roman (de la SF) qui paraîtra l'année prochaine. Sur le fond politique, j'ai voulu faire un clin d'oeil à l'un des aspects, me semble-t-il, de la mentalité française. L'extrait a donc une connotation un peu "extrême gauche" comme on me l'a fait remarquer mais je dirai que ca ne traite pas tant de la jalousie sociale que la revanche de classe donc d'une forme un peu dévoyée de justice sociale. Cette dernière question est d'ailleurs traitée dans le livre à travers l'Ecole de sociologie qui a créé une forme d'organisation "parfaite". Ce n'est ni utopique, ni dystopique mais vous aurez l'occasion de la découvrir dans le bouquin.Pour le reste, tout l'aspect SF, je vous renvoie à ce lien : https://www.tipeee.com/icare/news/20847 Suffit de cliquer.