...friendship is magic bien sur!!!



Et oui, la meilleure et plus mignonne série d'animation pour fillette(et pour tous vu sa qualité) que l'occident ait pondue partage les même initiales que la présidente du FN



alors, je sais que le sourire de Pinkie Pie est stressant mais quand même





quoique il y a un moment où Pinkie fait bien flipper dans la série





à moins que ce soit Fluttershy qui a aussi ses moments berserk













et le meilleur pour la fin







Bon après si on prend ces versions là c'est un peu plus stressant (ne montrez surtout pas ces 2 video à vos enfants)













Attention, cet article est là pour le gag, je sais bien que les articles politiques sont interdit sur le site et je supprimerai tout comm qui partirai sur des discussion politiques